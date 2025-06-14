新西蘭總理下週訪華　中方：冀加強兩國戰略溝通　增進政治互信

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）應中國國務院總理李強邀請，6月17日至20日將正式訪華。中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上介紹相關安排，並指中方願同新西蘭一起加強戰略溝通，增進政治互信。



林劍在記者會上稱，這次訪是拉克森就職總理以來首次訪華，且正值兩國全面戰略夥伴關係開啟第二個10年。中方領導人在訪問期間，將同總理分別舉行會見、會談，就中新關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

林劍表示，兩國建交50多年來，關係實現長足發展。中國國家主席習近平去年11月在秘魯首都利馬（Lima）出席亞太經合組織領導人非正式會議期間曾與拉克森會晤；李強此前也成功訪問新西蘭。兩國領導人一致同意加強對話合作，推動雙邊關係持續深入發展。

2024年6月13日，中國國務院總理李強與新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）在惠靈頓總督府會面。（北京市人民政府網站）

林劍強調，面對當前複雜多變的國際形勢，中新兩國應加強務實合作，鞏固傳統友誼，共同應對挑戰，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。