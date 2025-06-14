日本秘境「龍眼」水位驟降消失 遊客失望 觀光協會：首見異常
撰文：TVBS新聞網
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日本神秘美景不見了？
秋田縣八幡平市著名景點「龍眼」於6月13日突然消失，引發遊客關注。這處位於秋田與岩手縣交界的鏡沼，因融雪期形成酷似巨大眼睛的自然奇景而聞名。當地觀光協會表示，這是首次發生水位驟降的異常現象，目前原因仍待釐清。
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根據《ANN》報道，鏡沼每年春季因融雪注入圓形沼澤，加上表層冰面隆起，形成獨特的「龍眼」景觀。然而13日卻出現異常狀況，原本應呈現巨大眼睛輪廓的積水幾乎完全消失。八幡平市觀光協會次長海藤美香表示，這是首次遇到如此情況，協會人員也感到相當震驚。
觀光協會指出，從6月2日至6日期間，龍眼景觀都維持正常狀態。但在6月12日未進行例行拍攝後，隔日便發現水位大幅下降。許多大老遠赴秋田卻撲空的遊客都相當失望，甚至感嘆。
「跟宣傳海報差很多」
「希望能看到更完整的龍眼」
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對於這次異常現象，海藤次長坦言，鏡沼的融雪機制相當神秘，這次水位驟降的原因仍在調查中。
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