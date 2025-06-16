特朗普稱以伊很快達成和平協議：可請普京做調解人

以色列6月13日突襲伊朗後，德黑蘭指多名官員和核子科學家陣亡。伊朗隨即發起反擊行動。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讚揚以色列的襲擊。伊朗威脅美國將為此付出代價，特朗普周日（15日）回應稱若伊朗攻擊美國，將遭到反攻，並聲稱可「輕易」解決以伊衝突。他又指兩國將很快達成和平協議，並稱願意接受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）做調解人。



據美國廣播公司（ABC News）周四報道，特朗普讚賞以色列對伊朗首輪襲擊：「我覺得這很出色。我們給了他們（伊朗）機會，但他們沒有抓住。他們遭受了重創，非常嚴重。」他當時表示將有更多針對伊朗的襲擊。

2025年6月13日，以色列突然空襲伊朗，圖為在伊朗首都德黑蘭的情況（Getty）

特朗普周日在Truth Social表示：「伊朗和以色列應該達成協議，而且會達成協議，就像我讓印度和巴基斯坦達成協議那樣。」

他又稱「美國與今晚對伊朗的襲擊毫無關係。如果我們遭到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將傾巢出動，以前所未有的規模向你們發起攻擊。然而，我們可以輕易地在伊朗和以色列之間達成協議，結束這場血腥衝突！」

特朗普周六還和普京通了50分鐘電話，談及俄烏和以伊局勢。ABC News報道，特朗普隨後稱，美國「有可能」介入以伊衝突，並且願意接受普京來做調解人：「他（普京）準備好了，他打電話跟我聊了這件事，我們談了很久。」