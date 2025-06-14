普京分別與伊朗以色列首腦通話　克宮：俄羅斯願出力調解以伊衝突

以色列周五（6月13日）襲擊伊朗，至少78死。俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在當日稍晚分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，克里姆林宮指，普京稱俄羅斯願意在以色列與伊朗衝突局勢中，提供調解服務



俄衛網引述克里姆林宮報道，普京在與佩澤希齊揚的通話中譴責以色列的行動，指以方違反了聯合國章程以及國際法，並向襲擊中的伊朗及其他受害者致哀。而在普京與內塔尼亞胡通話中，他就強調有關伊朗核計劃的問題只能通過外交手段解決。

克宮聲明還指出，普京強調俄羅斯將與伊朗和以色列領導人保持密切聯繫，以解決有可能造成嚴重後果的局勢。

美國近期斡旋伊朗進行核協議談判，普京在與內塔尼亞胡的通話中強調，圍繞伊朗核計劃的問題必須通過外交途徑解決。