施紀賢宣布軍情六處首位女性領導人　情報官出身曾任MI5處長

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月15日表示，隨着國家面臨「前所未見程度的威脅」，英國政府已指派首位女性來接掌對外情報機構軍情六處（MI6），Blaise Metreweli將成為這個情報機構的第18位首長。



軍情六處處長是這個機構唯一公開身份的成員，而且直接向英國外交大臣報告。這個職位的代號是「C」，並非詹姆士龐德系列中的「M」。Blaise Metreweli將在今年秋天接替即將卸任的摩爾爵士（Sir Richard Moore），而她目前是軍情六處的科技與創新負責人，代號是「Q」。此前，只有占士邦系列電影中出現過女性間諜擔任軍情六處（MI6，又稱秘密情報局 (SIS)）局長。

唐寧街10號首相府辦公室發聲明表示，Blaise Metreweli是職業情報官員，曾在劍橋大學（Cambridge University）研讀人類學。她於1999年加入軍情六處，任職期間大多在中東和歐洲執行任務。

Blaise Metreweli將成為MI6第18位首長，也是首位女性來接掌這個對外情報機構。圖為MI6總部。(Britannica)

梅特雷韋利女士深受同事的敬重，她也曾擔任軍情五處處長。她在聲明中表示很榮幸被任命領導MI6。她表示：「軍情六處與軍情五處和政府通信總部一起，在保障英國人民安全和促進英國海外利益方面發揮着至關重要的作用。我期待與軍情六處勇敢的官員和特工以及我們眾多國際合作夥伴一起繼續這項工作。」

此前，英國對內情報機關軍事五處（MI5）曾在30年前任命首位女性首長，當時雷明頓（Stella Rimington）於1992至1996年期間擔任這個職位。