英國王室｜英王壽辰閱兵　凱特夏洛特母女裝優雅現身最觸目

今年6月14日為英王查理斯三世（King Charles III）官方壽辰的日子，英國王室在倫敦舉行皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。



綜合英媒報道，當日有超過1,300名士兵參加閱兵儀式，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）、喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlott）和路易斯王子（Prince Louis）一起乘坐馬車參加巡遊； 威廉王子（Prince William）則騎馬出席皇家軍隊閱兵儀式。

2025年6月14日，英國王室在倫敦舉行皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。圖為凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）、夏洛特公主（Princess Charlott）一起乘坐馬車參加巡遊。（Reuters）

一如往常，王室一家的衣著備受外界關注。夏洛特公主和凱特王妃「母女裝」現身，兩人穿著相配的藍色連身裙；於馬車上坐在2人對面的喬治王子及路易斯王子，則戴上紅帶、身穿整齊的西裝。

2025年6月14日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在倫敦出席皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。（Reuters）

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戴臂章悼念印航空難

在儀式期間，查理斯三世帶領全國人民為印度航空（Air India）空難默哀一分鐘，包括他在內的高級王室成員都佩戴黑色臂章，以悼念遇難者。

2025年6月14日，英王查理斯三世（King Charles III）在倫敦出席皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour），他戴着黑色臂章，以悼念印航空難的死者。（Reuters）

最後，王室成員舉家聚集在白金漢宮的陽台上，參加格林公園的鳴槍禮和傳統的英國皇家空軍飛行表演。

查理斯三世有「兩個生日」，他的出生日期為11月14日，官方壽辰則是每年6月的第二個周六。