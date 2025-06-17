美民主黨試限制特朗普對伊朗動武權　若介入多數共和黨人仍支持

美國維珍尼亞州（Virginia）民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）6月16日提出一項法案，禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未經國會授權對伊朗動用武力。凱恩 表示，最新的戰爭權力決議強調，美國憲法賦予國會而非總統宣戰的唯一權力，並要求與伊朗的任何敵對行動，都必須獲得宣戰的明確授權或使用軍事力量的具體授權。



路透社報道，凱恩在聲明中表示，「除非戰爭對於保衛美國絕對必要，否則與伊朗開戰不符合我們的國家安全利益。我深感擔憂的是，近期以伊之間敵對行動的升級，或會迅速將美國拖入另一場無休止的衝突。」

美國維珍尼亞州（Virginia）民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）。（Getty）

部分共和黨人認為美國應該避免戰爭，但若果特朗普決定進一步介入以伊衝突，多數共和黨人很可能會支持總統舉措，他們也堅定主張向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府提供軍事支持。

2025年6月15日，以色列攻擊伊朗後，伊朗德黑蘭沙蘭油庫燃起大火。（Reuters）

凱恩曾在特朗普第一任期內提出類似決議，以限制總統對伊朗發動戰爭的能力。該措施在部分共和黨人支持下通過參眾兩院，但因未獲得足夠票數，最終未能抵擋總統否決。