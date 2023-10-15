以色列最頑強死敵　有伊朗撐腰　黎巴嫩真主黨有多強悍？

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也對以色列北部發動攻擊。這個號稱擁有10萬名戰士、背後有伊朗撐腰的武裝組織，是否會對目前戰局產生重大影響，引發關注。



真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）13日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir Abdollahian）會晤後表示，真主黨將做好充分準備，一旦時機成熟，就會和巴勒斯坦盟友哈馬斯一起對抗以色列。而為什麼真主黨會加入這場戰局？半島電視台整理了以下重點，讓大眾了解「真主黨」的基本背景以及真主黨與以巴之間的關係。

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什麼是「真主黨」？

真主黨，在阿拉伯語的意思是「上帝的政黨」，1982年成立，是一個由伊朗支持的什葉派武裝政治團體，旨在對抗以色列對黎巴嫩南部的佔領。

真主黨源於1982年以色列入侵黎巴嫩後，由伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards Corps）組成的武裝組織，它獲得了什葉派穆斯林中得到支持，是以色列在中東地區最大的敵人之一。

據其領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）所聲稱，真主黨擁有10萬名戰士，並擁有精密火箭可以襲擊以色列所有地區。美國估計，近年來伊朗每年向真主黨援助數億美元的資金。

真主黨自1992年以來一直由納斯魯拉領導，是黎巴嫩宗派（sectarian）政治體系中最有影響力的政治集團，並得到了很大一部分什葉派人口的支持。由於真主黨在黎巴嫩這個按照宗派劃分權力的國家中，建立了龐大的軍事與政治網絡，因此又被稱「國中之國」。

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真主黨為何成立？其目標為何？

在經過將近20年的殊死戰後，以色列軍隊2000年單方面從黎巴嫩南部撤軍，真主黨於是宣稱自己是第一支迫使以色列放棄領土控制權的阿拉伯軍隊。以色列在撤軍後，繼續佔領其在1967年「六日戰爭」（Six-Day War）中從敘利亞奪取的戈蘭高地以及巴勒斯坦的領土。

真主黨成立後發布宣言，強調其意識形態和目標是擊敗以色列以及將西方殖民主義驅逐出中東地區。

真主黨過去與以色列有衝突嗎？

2006年7月，真主黨展開了一項代號名為「誠實的許諾行動」（Operation Truthful Promise）的軍事行動，襲擊了以色列北部，並俘獲了2名以色列士兵，希望透過2名人質與以色列達成換囚協議。以色列展開反擊，引發了一場為期34天的戰爭，也被稱為「七月戰爭」。

真主黨與哈馬斯有何不同？

真主黨和哈馬斯為不同實體，但其擁有「武裝抵抗以色列」的共同目標。真主黨是黎巴嫩組織，而哈馬斯是巴勒斯坦組織。

哈馬斯於1987年第一次起義，反對以色列佔領巴勒斯坦領土後在加沙地區成立。2006年，哈馬斯在巴勒斯坦自治政府的議會中贏得多數席位，控制了加沙走廊。

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以色列會開闢新戰線嗎？

巴勒斯坦武裝組織伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）9日聲稱發動了一次跨境襲擊，而以色列對真主黨進行了轟炸，導致3名真主黨成員喪生。真主黨聲稱，死者是因「猶太復國主義在黎巴嫩南部的侵略而罹難的」，真主黨於是向以色列發射砲彈反擊。

報導稱，學者分析若真主黨發動攻擊，黎巴嫩國內的巴勒斯坦派系渴望開闢第2條戰線。因此，黎巴嫩可能在巴勒斯坦派系的支持下捲入以色列和真主黨之間的全面戰爭。雖然真主黨8日對於黎巴嫩聲稱擁有主權的以色列控制區發射砲彈，但真主黨至今為止避免進一步涉入以巴衝突。不過部分專家認為，若以色列對加沙發動地面攻勢，情況可能會改變。

真主黨是「恐怖組織」嗎？

美國和其他西方國家將真主黨視為「恐怖組織」，波斯灣國家包括沙特阿拉伯在內的美國盟友也將該組織視為恐怖組織。歐盟則是將真主黨的軍事派系列為恐怖組織，但不將其政治派系列為恐怖組織。

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該組織在黎巴嫩的角色是什麼？

真主黨的勢力遍及行政與立法部門。黎巴嫩國內有部分政黨指責真主黨將黎巴嫩推入衝突。

自從2005年遜尼派的前總理拉菲克·哈里里（Rafik Hariri）被暗殺，真主黨的盟友敘利亞從黎巴嫩撤軍後，真主黨在政治上的地位變得更加重要。2016年，真主黨支持的奧恩（Michel Aoun）就任總統。2年後，真主黨及其盟友在該國9年來的首次大選中贏得了多數席位。2022年的選舉中，真主黨雖然失去了多數席位，但該組織仍佔據政治主導地位。

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