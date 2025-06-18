特朗普：與日本的貿易談判艱難　歐盟尚未提出公平協議

英國媒體6月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提前離開在加拿大舉行的七國集團峰會（G7），在返回華盛頓的途中，特朗普向記者表示，與日本的貿易磋商艱難，而歐盟亦未有提出公平的貿易協議。



據路透社報道，特朗普搭乘空軍一號返程華盛頓時指：「他們很強硬，日本人很強硬，但最終你必須明白，我們只會發一封信，表明你必須支付這麼多（關稅），否則就不用跟我們做生意了。但（我們）還是有機會（達成協議）的。」

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

報道指，已離開加拿大特朗普不但指日本在貿易談判中態度「強硬」，同時指責歐盟尚未提出他認為公平的協議。與此同時，由財長貝森特（Scott Bessent）率領的團隊仍留在加拿大參加七國集團峰會，繼續就貿易問題進行磋商。

特朗普表示，歐盟需要向華盛頓提供「一份好協議」，否則將面臨更高的關稅。

據報道，特朗普告訴記者，貝森特將繼續留在加拿大阿爾伯塔省的卡納納斯基斯，繼續與各國​​官員就貿易問題進行磋商。

2025年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）提前離開在加拿大舉行的七國集團峰會（G7），在返回華盛頓途中，特朗普在空軍一號上回答記者提問。（Reuters）

白宮官員其後表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）也留在加拿大，並將與各國官員會面。他們表示，特朗普與所有G7 成員國舉行了非正式會晤，但未能與印度、澳洲或墨西哥的領導人會談，上述3國領導人原定本週在加拿大與特朗普舉行會面。