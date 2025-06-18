以色列襲伊朗　美軍事專家：1關鍵數字決定衝突走向

以色列與伊朗的衝突不斷升級之際，有美國媒體引述伊朗軍事專家報道，以伊衝突的結果可能取決於一個簡單的數字，伊朗手上到底還有多少枚中程彈道導彈（Medium-range ballistic missile，MRBM）。



美國媒體6月17日報道，根據以色列的軍事數據和專家分析顯示，在過去14個月，伊朗向以色列發射了約700枚中程彈道導彈，目前其庫存中只剩下約300至1,300枚。

據報道，存放上述中程彈道導彈的武器庫在過去五天遭到以軍的猛烈空襲。以色列國防軍表示，以軍針對至少三分之一發射中程彈道導彈的地對地發射器進行空襲，可能進一步削弱伊朗反擊以色列的能力。

土耳其安納杜魯通訊社製作題為「伊朗襲擊以色列時使用的導彈」圖表：

2025年6月17日，土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）製作的圖表，題為「伊朗襲擊以色列時使用的導彈」。（Getty）

分析人士表示，由於以色列的制空能力遠高於伊朗，而伊朗對以色列城市的夜間空襲似乎有所減少。伊朗武器庫枯竭的問題，可能會加強伊朗透過談判結束衝突的願望，並加劇未來數日以色列軍事行動的猛烈程度。

報道指，儘管美國中央司令部司令麥肯齊將軍（Kenneth McKenzie）在2023年表示，伊朗擁有超過3000枚不同射程的導彈，但關於伊朗導彈數量的可靠估計卻寥寥無幾。

2025年6月18日，圖為保衛民主基金會（Foundation For Defense of Democracies）伊朗計劃高級總監兼資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）。（保衛民主基金會官網）

保衛民主基金會資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示，其中可能有1000至2000枚屬於中程導彈，射程可達1400公里，足以從伊朗境內直接發射到以色列。他稱這個數字「充其量屬於粗略估計」。

據以色列國防軍指，伊朗在去年4月13日襲擊以色列時動用了120枚中程彈道飛彈，10月1日又使用了200枚，過去五天共使用了380枚。

2008年9月25日，在兩伊戰爭週年紀念日，伊朗革命衛隊展示實力，在德黑蘭巴哈雷斯坦廣場展示遠程流星2型（Shahab 2）和流星3型（Shahab 3）導彈，旁邊掛有時任最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei ）和已故最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的照片。（Getty）

上述襲擊將使其已知的導彈數共減少700枚。但這是否會讓德黑蘭因導彈數字減少而陷入生存危機，取決於其最初擁有的導彈數字，以及今輪以色列對伊朗軍事設施造成的破壞程度。

塔勒布魯認為，這可能代表伊朗僅剩下1300枚中程彈道導彈。其他人的估計則更為悲觀。以色列退役海軍情報官員平科博士（Dr. Eyal Pinko）表示：「考慮到他們在過去四天發射了大約400到500枚中程彈道導彈，並且以軍銷毀了部分導彈庫存，我認為他們現在僅剩下700到800枚中程彈道導彈。」

2022年4月29日，伊朗德黑蘭，「流星3型導彈」（Shahab-3，左）和「海巴爾-破壞者」（Khaibar-buster，右）導彈在年度支持巴勒斯坦的「耶路撒冷日」集會上展示。 「海巴爾-破壞者」是世界上射程最遠的戰術彈道導彈，射程達1450公里。 （Getty）

塔勒布魯表示，伊朗政府不希望其中程彈道導彈數字「降至四位數以下」。

他指出，對伊朗而言，導彈數量本身就代表作戰能力。他認為伊朗政權「擅長危機管理，但實際上在正規戰方面能力較弱。而現時，伊朗被迫在戰爭時期，而非危機時期使用這些中程彈道導彈，恰恰讓其身陷困境。」