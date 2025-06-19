2025最宜居城市排名出爐　維也納跌至第2　亞洲僅日本1城市入前十

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）6月17日發布「2025年全球宜居指數」（Global Liveability Index 2025）榜單。奧地利首都維也納（Vienna）在連續3年位居榜首後，今年被丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）擊敗。亞洲地區僅有日本大阪（Osaka）入圍全球前十宜居城市。



據美媒報道，哥本哈根在穩定性、教育和基礎設施方面獲得「滿分」，榮登榜首；維也納和瑞士城市蘇黎世（Zurich）並列第二；澳洲墨爾本（Melbourne）繼續保持第四名，瑞士日內瓦（Geneva）則位居第五。

丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）（Getty）

維也納曾是2022年至2024年全球最宜居城市。這座該城市今年在大多數類別中得分仍較高，但在穩定性類別中的得分卻大幅下降，或因去年Taylor Swift演唱會炸彈威脅導致排名下跌。

2025年十大宜居城市

1. 丹麥哥本哈根（Copenhagen）

2. 奧地利維也納（Vienna）

3. 瑞士蘇黎世（Zurich）

4. 澳洲墨爾本（Melbourne）

5. 瑞士日內瓦（Geneva ）

6. 澳洲悉尼（Sydney）

7. 日本大阪（Osaka）

8. 新西蘭奧克蘭（Auckland）

9. 澳洲阿德萊德（Adelaide）

10. 加拿大溫哥華（Vancouver）

香港今年上升了6位，排第44位。(資料圖片)

亞洲方面，大阪排名最高，並在穩定性、醫療和教育方面得滿分。至於香港，今年上升了6位，排第44位。

經濟學人智庫指出，由於印度和台灣等國軍事威脅加劇，亞洲整體的穩定性分數下降。但也有一些城市在今年的指數中表現出顯著的進步，給人希望。其中，印尼雅加達因穩定性得分的提高，排名上升了十位，至第132位；泰國曼谷和清邁分別上升了6位，排名第116和第130位。