普京指俄中今年將舉行聯合軍演 加強軍事技術合作
撰文：張涵語
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俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月18日在聖彼得堡經濟論壇（SPIEF）表示，俄羅斯了解中方在軍事技術領域合作的意願，並願意在該方向上開展合作。普京還透露稱，兩國今年會舉行聯合軍演，加強軍事合作。
綜合外媒報道，普京在經濟論壇期間表示，俄羅斯正成為中國在經濟領域的重要夥伴，俄中雙方已規劃總額高達2,000億美元（約1.57萬億港元）的投資項目，且所有項目均將落實。
普京亦強調，發展對華關係並非「轉向亞洲」，而是自然的合作。他稱俄羅斯早在20世紀90年代末至21世紀初就注意到中國的發展趨勢，當時俄羅斯就已開始構建對華關係。
俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）對傳媒表示，普京將於6月20日與中國國務院副總理丁薛祥進行會晤，就俄中關係發展各項議題展開討論。
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