伊以戰爭｜中國駐以色列大使館撤僑　300中國公民包括2港人離以

以色列和伊朗持續互攻，中東局勢迅速升溫。中國駐以色列大使館日前指將安排撤僑，在當地時間19日晚安排近300名中國公民通過以色列和約旦、以色列和埃及邊境撤離，包括2名港人。



綜合新華社、中國駐以色列大使館報道，撤離眾人中有117名留學生與2港人經以色列與埃及接壤的塔巴口岸，通過旅遊巴抵達埃及，預料他們下一步將被轉送至開羅。

2025年6月19日，埃及塔巴口岸，圖為中國公民乘達旅遊巴撤離。（新華社）

中國駐埃及大使廖力強指，「我們在24小時內高效完成各項籌備工作，派出前出工作組，連夜趕赴塔巴口岸組織人員接應。同時連夜緊急做埃方相關部門工作，請其為我方接應轉移提供通行許可、必要便利和安全保障。」

報道引述耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）博士後孫雪指，從耶路撒冷到塔巴邊境口岸大約花了4小時，中國駐以色列使館工作人員全程陪同，並給大家提供了應急食品。「在塔巴口岸辦理入境手續過程中，中國駐埃及使館工作人員和志願者們熱心幫助和協調，非常感謝他們。」