佩通坦陷泰柬通話洩露風波　親軍方泰自豪黨退出執政聯盟

泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）捲入與柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）通話錄音外洩風波。佩通坦在通話中稱，泰國軍方一地區指揮官為「敵人」，希望洪森不要聽信對方。該言論直接導致親軍方的泰自豪黨（The Bhumjaithai Party）退出執政聯盟。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，總理佩通坦周日與柬埔寨前首相、現參議院主席洪森通話。佩通坦在通話中形容第二軍區司令為敵人，稱對方會說出對國家不利的言論，希望洪森理解這並非泰政府本意。洪森此前對該司令公開發表的「泰國準備戰鬥」的言論感到憤怒。

2025年6月10日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）及其內閣成員在新聞發佈會上，就5月28日泰柬兩國的邊界衝突發表講話。（Reuters）

洪森後否認自己洩露通話錄音，但承認曾將錄音與本國80名官員分享，不排除其中有人將內容公開。佩通坦18日記者會承認，與洪森通話內容屬實，但強調自己的言論僅為「談判技巧」，以緩和兩國關係。

此風波導致聯合政府第二大黨泰自豪黨，於18日晚間宣布退出執政聯盟，指總理佩通坦要為其行為負責，稱其言論損害泰國的尊嚴和聲譽。

柬埔寨前首相、現參議院主席洪森（Reuters）

泰柬兩國軍隊上月底在具有主權爭議、位於泰國烏汶府與柬埔寨北部柏威夏省接壤處的沖博地區駁火，1名柬埔寨士兵死亡，兩方均指控是對方首先開火，此事件導致兩國關係緊張。