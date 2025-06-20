美國重啟國際學生簽證面談　新規定：申請人須公開社交媒體供審查

美國務院6月18日宣布重啟上月暫停的國際學生簽證申請，但申請人在新規定下，必須解鎖其社交媒體帳戶，以便外交官檢查其是否曾在線上發表對美國政府、文化、機構或建國原則懷有敵意的貼文和訊息。



英國《衛報》及路透社報道，國務院18日向各美國使領館發出內部電報，外交官員現時須對所有申請者進行全面徹底的審查。

電報提到，外交官須注意有參與政治活動的申請人，並考慮申請人在美國繼續進行相關活動的可能性，特別是當其活動與暴力或對美國有敵意的觀點有關。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市哈佛大學，民眾坐在校園的草地上。（Reuters）

另外，如果申請人拒絕解鎖其社交媒體帳戶，國務院將會視其為試圖逃避或隱藏某些活動。

報道指，新的審查程序將適用所有申請F類、M類及J類的簽證，這三種簽證涉及學術、職業教育以及文化交流。

2025年5月29日，在美國麻省劍橋市，哈佛大學（Harvard University）舉行的第374屆畢業典禮上，一名畢業生戴着印有「支持國際學生」字眼的帽子。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）上月發備忘錄，下令駐各國大使館暫停安排學生簽證面試預約。