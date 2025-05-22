新加坡總理黃循財公布新內閣　李顯龍續任資政　陳振聲轉任防長

新加坡執政人民行動黨月初在國會大選取得壓倒勝利後，總理黃循財周三（5月21日）公布新內閣名單，他繼續擔任總理和財政部長，李顯龍繼續擔任國務資政。此次內閣調整中有6名資深部長退休，晉升與新任命政務官員共計13人，是近年來人數最多的一次。根據安排，新內閣將於5月23日宣誓就職。



圖為2025年5月4日，新加坡人民行動黨在選舉中大勝，國務資政李顯龍與支持者握手慶祝。 （REUTERS）

黃循財21日召開新聞發布會，公布新一屆內閣人事調整方案，旨在應對全球經濟和地緣安全的不確定性，強化經濟、國家安全、公共服務及社會政策四大關鍵領域的協同治理。

未如預期任命第二名副總理

他未如外界預期任命第二名副總理，以接替退休的王瑞杰。黃循財表示，新內閣已有由四名資深成員組成的核心團隊，即顏金勇、尚穆根、陳振聲和王乙康，足以協助他及提供建議，同時指導新晉和年輕部長。

黃循財表示，顏金勇繼續擔任副總理，並將協調經濟事務，同時兼任經濟復原力特別工作組主席和金融管理局主席。尚穆根、陳振聲和王乙康出任統籌部長，分別負責國家安全、公共服務和社會政策。

2025年4月26日，新加坡總理黃循財在新加坡大選前夕的人民行動黨集會上致詞。（Reuters）

維文繼續出任外交部長

在安全與外交方面，尚穆根繼續擔任內政部長；原教育部長陳振聲出任國防部長，接替退休的黃永宏；維文繼續出任外交部長。

在經濟領域，黃循財將繼續領導財政部，顏金勇留任貿工部長；陳詩龍將專注於能源與科技事務，並繼續兼任人力部長。

在社會事務方面，王乙康任衛生部長，李智陞接任教育部長，馬善高繼續擔任社會及家庭發展部長。