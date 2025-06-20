安樂死｜英國下議院通過「協助死亡法案」　將交上議院審議

英國下議院議員6月20日就《成年末期病人（生命終結）法案》（Terminally Ill Adults（End of Life）Bill，又稱協助死亡法案或安樂死法案）進行最後一次辯論後，投票正式通過法案。法案其後將送交上議院審議，倘再獲通過法案將正式成為法律。



路透社報道，在經過約3個小時辯論後，下議院以314票贊成、291票反對通過法案。

2025年6月20日，英國議員準備就《成年末期病人（生命終結）法案》（Terminally Ill Adults（End of Life）Bill，又稱「協助死亡法案」）進行投票當日，民眾在倫敦舉着寫有反對法案的標語。（Reuters）

據擬議的法案，在英格蘭和威爾斯，精神健全、患有末期疾病且生命僅剩6個月或更短的成年人，將有權提出在醫療幫助下結束生命，協助的醫生不須負刑事責任。

由於英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨政府對法案持中立態度，所以工黨議員可以按個人意願投票，而不用按照黨派路線投票。施紀賢本人則支持法案。

2025年6月20日，英國議員準備就《成年末期病人（生命終結）法案》（Terminally Ill Adults（End of Life）Bill，又稱「協助死亡法案」）進行投票當日，民眾在倫敦舉着寫有支持法案口號的橫幅。（Reuters）

下議院去年11月29日以330票對275票二讀通過「協助死亡法案」，但此後該法案再經過審查和修改，部份議員其後公開改變立場，批評修改削弱對弱勢群體的保護。