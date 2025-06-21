哥倫比亞大學挺巴學運領袖面臨遭逐出境 美國法院允保釋候審
撰文：劉耀洋
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哥倫比亞大學去年爆發學生挺巴示威，學生領袖之一、當時仍未畢業的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）因參與示威活動而在3月初被捕囚禁，面臨被逐出境，並為此進入法律程序。美國新澤西州（New Jersey）一名聯邦法官6月20日裁定政府未提供允足依據支持羈押的正當性，決定批准哈利勒的請求，允許其在案件審理期間有條件獲釋。
路透社報道，新澤西州聯邦法官Michael Farbiarz 20日在聽證會上為裁決作解釋，指政府羈押一名沒刑事記錄、未被控暴力行為的合法居民「極不尋常」，而且哈利勒不存在潛逃風險，也不會對公眾構成危險。
哈利勒同日稍晚向移民和海關執法局（ICE）官員交出護照和綠卡後，從路易斯安那州的一個移民拘留中心離開，結束超過3個月的被囚生涯。
他獲釋後向現場媒體說：「雖然今天正義得到伸張，但正義早該得到伸張，而不是拖了整整3個月。」
不過哈利勒的移民案件仍在進行中，他因在移民申請中涉「隱匿資訊」而遭控移民詐騙，而特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府主張可據此罪將前者驅逐出境。
白宮對此裁定表示不滿，認為新澤西州的地方法院無權下令釋放哈利勒，強調後者應因「損害美國外交政策利益」與「學生簽證詐騙」被驅逐出境，並預告政府將提出上訴。
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