日本米價上漲　麵條成為飲食業及顧客搶手貨

日本持續受到米價高企問題困擾，除了民眾要捱貴米後，食肆、食品生產商亦面對同樣煩惱，結果紛紛改用麵條而減輕負擔。



共同網6月21日報道，日本連鎖豬肉飯餐廳「傳説のすた丼屋」（Densetsu no Sutadonya）營運商Antworks 5月在東京開設首間拉麵店，並計劃在2026年2月前再開多3間分店，以分散運作。

「傳説のすた丼屋」的豬肉飯套餐包括味噌湯和生雞蛋標格890日圓，比2021年的630日圓明顯增加。公司指，如果再加價至1000日圓以上，會導致顧客卻步。即使標榜豬肉飯佔公司生意的一大部分，但米價比過去幾年貴數倍，假如不分散投資，生意會變得更嚴峻，而每碗拉麵的成本比豬肉飯便宜大約150日圓。

連鎖牛肉飯專門店吉野家亦認為，當地的牛肉飯市場已達飽和，所以有意加強在拉麵店的發展，以平衡原材料成本。

這張攝於2019年12月23日的圖片中，可以看到位於日本東京的連鎖牛肉飯專門店吉野家旗下的門市。（Getty Images）

不少民眾同樣改吃麵類、麵包和穀物產品，TableMark指冷凍烏冬在今年4至5月的銷量 比去年同期增加大約一成；萬字醬油（Kikkoman）的烏冬湯及調味料在今年3至5月銷售表現比去年同一時期上升一成；明治乳業的乳酪銷路亦由在年4月起穩步上揚。

2025年5月31日，日本東京，圖為日本市民在商場購買儲備米，現場大排長龍。（Reuters）

報道引用農林水產省的數據，日本米價受到收成欠佳影響，比去年急升一倍，即使政府介入釋出儲備米，每5公斤米的平均價格在6月初維持在4176日圓水平。