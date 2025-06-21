伊朗以色列戰爭｜以色列狂燒錢　美媒：若衝突持續1個月須花940億

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續互相發動攻擊。外媒6月19日報道，衝突對兩國經濟造成巨大壓力。以色列每天須為攔截導彈及重建受損地區花費的金額可達數以億計美元。倘衝突持續一個月，以色列總共將耗資約120億美元（約940億港元）；另外，對伊朗經濟至關重要的石油出口也隨着衝突爆發而下降，其外匯儲備也不足以助伊朗展開長期衝突。



美國《華爾街日報》引述專家指，以色列單是攔截來自伊朗導彈，每天就須花費數千萬美元至2億美元；另有一些估計顯示，以色列或須耗費4億美元，以重建或修復受損建築。

以色列萊希曼大學（Reichman University）亞倫經濟政策研究所（Aaron Institute for Economic Policy）估計，衝突持續一個月後，以色列料將耗資約120億美元，其中最大的成本將來自彈藥。

花費較加沙戰爭高得多

由於要出動大量先進武器，研究所負責人Zvi Eckstein指「每天的花費比在加沙的戰爭或與真主黨的對戰都要高得多。而且都來自彈藥，這是很大一筆開銷。」

2025年6月20日，伊朗對以色列貝爾謝巴（Be'er Sheva）發動導彈襲擊後，當地有汽車被燒毀以及有民居受損。（Reuters）

另一方面，波士頓布蘭代施大學（Brandeis University）教授哈比比（Nader Habibi）接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時稱，衝突導致伊朗的經濟狀況雪上加霜。

他表示，隨着離開首都德黑蘭（Tehran）的人愈來愈多，鄰近省份將面臨日益緊長的人口壓力，那些無力離開的低收入人群則被迫留在德黑蘭，面臨經濟壓力。

這張2025年6月16日拍攝的設計圖片中，可以看到以色列和伊朗國旗，而它們之間被一道裂縫相隔。（Getty）

伊朗最近的石油出口似乎急劇下降，從平均每日出口24.2萬桶，下降至每日10.2萬桶。報道引述分析師稱，伊朗理論上擁有330億美元（約2590億港元）的外匯存底可供動用，但把儲備用於軍事衝突，長遠來看將使其陷入癱瘓。