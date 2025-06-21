在日本踩單車要注意　邊踩邊睇手機罰款最重　新法明年4月上路

據日媒報道，日本政府6月17日通過「道路交通法實施令」修正案，將於2026年4月起，針對16歲以上的單車使用者，正式實施「輕度違反交通規則」的通告制度，納入處罰項目多達113種，其中包括邊踩單車邊用手機、違規踩上人行道、逆向行駛與衝紅燈等。罰款最高事項是踩單車時用手機，金額達12000日圓（約港幣645元）。



據《讀賣新聞》報道，關於向16歲及以上單車使用者發放交通違規「藍色罰單」的新制度，日本內閣於17日批准了《道路交通法實施令》修正案草案，該修正案將對「騎車時使用智能手機」和違反交通規則（逆向騎行、在人行道上騎行）處以罰款。

日本網民為單車使用者違規罰款項目整理的圖片：

2025年6月17日，日本政府通過修正案，將於明年4月起，針對16歲以上的單車使用者實施「輕度違反交通規則」通告制度，納入處罰項目達113種，包括邊踩單車邊用手機、違規踩上人行道、逆向行駛與衝紅燈等。罰款最高事項是踩單車時用手機，金額達12000日圓（約港幣645元）。圖為日本網民為罰款事項整理的圖表。（網絡圖片）

據報道，罰款最高事項是踩單車時用手機，金額達12000日圓（約港幣645元），而違規踩上人行道、逆向行駛與衝紅燈等，罰款金額為6000日圓（約322.5港元）。

由於單車使用者對在人行道上騎行存在一些困惑，警察廳再次宣布，執法將僅限於在人行道上高速行駛、無視警方規勸或出現可能導致事故的騎乘方式，才會開罰單。

報道指，對於未滿13歲的年輕人和70歲以上的長者，或是在馬路路況危險的情況下，轉到人行道上慢速行駛，則不會開罰。這項說明是為了避免民眾誤以為將全面取締在人行道上踩單車。

報道引述警察廳，這項法案並非以開罰為目的，而是為了有效防止交通意外、提升民眾的道路安全意識。透過與所有持份者進行充分溝通和合理取締，讓單車使用者和行人都能安心和安全，才是實施這項措施真正的目的。