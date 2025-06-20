俄烏換俘｜63歲烏士兵歸國　澤連斯基：準備好與普京等領導人會晤

俄烏戰爭持續，雙方於周四（6月19日）根據早前土耳其談判成果交換戰俘，不過均未公開具體人數。烏克蘭透露，一名63歲士兵為本次獲釋最年長者，另一名45歲戰俘於生日當天重獲自由。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發文，稱已準備好以任何形式與有望斡旋戰事的領導人會面，包括俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭），以促成停火。



澤連斯基當日早前在社交平台公布經換俘歸國的烏克蘭士兵，稱他們在武裝部隊、國民警衛隊與邊境部隊服役，大部份人自2022年戰爭爆發後就慘遭俄羅斯俘虜。基輔則強調這些戰俘延續早前換俘計劃，重點在於先換回帶傷病的烏克蘭士兵。

根據雙方協議，俄羅斯還承諾歸還烏克蘭6,000名烏軍和公民的遺體，基輔指，莫斯科在過去數日分階段向烏克蘭移交6,057具遺體，不過還聲稱部份包括陣亡的俄軍士兵，目前未知具體原因。