伊以衝突｜聯合國籲緩和局勢　伊朗警告襲擊將帶來「永久後果」

美軍於6月21日襲擊伊朗三處核設施後，各國與組織對此反應不一。以色列讚揚總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）做出的決定；伊朗則強烈譴責襲擊，稱美方的行為無法被容忍，並將帶來永久後果；聯合國、澳洲、新西蘭、墨西哥等國和組織均呼籲緩和地區形勢，展開外交對話，古巴、委內瑞拉等國則譴責美國襲擊伊朗核設施的行為。國際原子能機構（IAEA）22日表示，目前尚未收到三處遇襲核設施場外輻射水平上升的報告。



以色列

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日發表講話時，恭喜並感謝美國總統特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

內塔尼亞胡還說：「今晚，總統特朗普和美國展現強大的力量。歷史將銘記特朗普總統採取行動，以阻止世界上最危險的政權，和世界上最危險的武器。他（特朗普）今天的領導力創造了歷史的轉捩點，有助於引領中東及其他地區走向繁榮與和平的未來。」

伊朗

伊朗外交部長阿拉格希（Seyed Abbas Araghchi）22日在社交平台X發文稱，「美國作為聯合國安理會常任理事國，襲擊伊朗和平核設施的行為，嚴重違反《聯合國憲章》、國際法和《不擴散核武器條約》（NPT）。根據《聯合國憲章》及其允許合法自衛反應的規定，伊朗保留一切捍衛其主權、利益和人民的選擇。」

阿拉格希還稱，美國的行為令人髮指，並將產生永久的後果。他呼籲聯合國的每一成員國都必須對這極度危險、不法且犯罪的行為保持警惕。

聯合國

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則呼籲成員國緩和局勢，並履行《聯合國憲章》和其他國際法規所規定的義務。

古特雷斯說：「這場衝突迅速失控的風險日益加劇，將對平民、該地區乃至全世界帶來災難性後果。在此危急時刻，避免局勢進一步惡化至關重要。軍事手段無法解決。唯一的出路是外交途徑。唯一的希望是和平。」

2025年6月21日，以色列北部城市貝特謝安（Beit She'an），圖為伊朗襲擊後，一棟建築受損。（Reuters）

英國

英國首相施紀賢（Keir Starmer）22日在社交平台X上發文稱，「伊朗核計劃對國際安全構成嚴重威脅。我們絕不允許伊朗發展核武器，美國也已採取行動緩解這項威脅。中東局勢依然動盪，維護地區穩定至關重要。我們呼籲伊朗重返談判桌，透過外交途徑結束這場危機。」