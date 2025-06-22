美國加入炸伊朗　美媒憂美捲衝突：伊朗導彈3分鐘可達駐中東基地

伊朗與以色列戰事持續之際，美軍加入轟炸伊朗核設施，局勢再度升級，有美媒形容特朗普政府的新舉動使美國捲入不斷升級的中東衝突，也有美媒擔憂美國決定介入衝突的話，部署在中東地區的逾4萬名美軍或將直接面臨伊朗導彈威脅。伊朗發射的導彈僅需3至4分鐘，就可到達駐紮在海灣國家的美軍基地。



美媒22日指，雖然特朗普一直稱希望通過外交途徑解決，但美國仍將自己直接推入不斷升級的中東衝突中，不但大大加劇伊朗緊張局勢，也被指是特朗普的冒險選擇。

智庫國際反恐研究所高級研究員Miri Eisin向美媒指，以色列22日早上對伊朗西部發動的新一輪攻擊，似乎就是瞄準伊朗該些更短程武器、可以攻擊美軍的導彈發射器與無人機基地。

《紐約時報》較早前報道，美國決定介入以色列與伊朗衝突的話，部署在中東地區的美軍或將直接面臨伊朗導彈威脅，專家認為特朗普一旦下令美軍介入以色列的轟炸行動，伊朗將迅速對駐紮在中東各地的美軍進行報復，並預估駐伊拉克、科威特和巴林等國美軍將淪為首要目標。

圖為6月19日，從以色列佔領的西岸城市希伯崙（Hebron）可見兩枚伊朗向以色列發射的導彈從空中划過。（Reuters）

伊朗駐日內瓦聯合國大使6月18日警告稱，若果美國直接介入以色列的軍事行動，伊朗將堅決回擊。該國外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）亦強調，美國對衝突的任何干預都將引發「全面戰爭」。

超過4萬名美國現役軍人和文職人員在中東為美國國防部工作，當地更存放價值數以十億美元計的武器和軍事裝備。

2025年6月18日，美國外交關係協會 （Council on Foreign Relations）撰文談到美軍在中東的駐軍人數，圖為美國外交關係協會為美軍在中東駐軍地點製作的圖表。（美國外交關係協會官網）

根據美國外交關係協會 （Council on Foreign Relations）6月18日的文章講述，美國在巴林、埃及、伊拉克、以色列、約旦、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞和阿聯酋等國擁有至少19個軍事設施，其中包括一些海軍武器和永久美軍基地。美軍現時在中東部署約4萬人。