美國襲擊伊朗　聯合國安理會召開緊急會議　中國俄羅斯等國籲停火

美媒報道，聯合國安理會周日（6月22日）召開會議，討論美國對伊朗核設施的打擊，中國常駐聯合國代表傅聰譴責美國襲擊，並表示中國、俄羅斯和巴基斯坦提議安理會通過一項決議，呼籲中東立即無條件停火，並進行對話和談判。



路透社報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）向安理會表示：「美國轟炸伊朗核設施，標誌着本就動盪不安的地區再次陷入危險的轉折。我們現在面臨着陷入一次又一次報復的泥潭的風險。」

2025年6月22日，美國攻擊伊朗核設施後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在位於美國紐約的聯合國總部舉行的聯合國安全理事會會議上向與會代表發表演說。（Reuters）

他說：「我們必須立即果斷採取行動，停止戰鬥，並就伊朗核計劃恢復嚴肅、持續的談判。」

傅聰指責美國違反《聯合國憲章》、國際法以及伊朗的主權、安全和領土完整，同時加劇中東緊張局勢並對國際核不擴散機製造成沉重打擊。他指出：「衝突各方，尤其是以色列，應立即達成停火，防止局勢升級。」

2025年6月22日，美國攻擊伊朗核設施後，中國常駐聯合國代表傅聰在美國紐約的聯合國總部出席聯合國安理會緊急會議並向與會代表發表演說。（Reuters）

目前尚不清楚何時可以進行表決。外交官表示，中、俄、巴3國已分發了草案文本，並要求成員國在周一晚間之前提交意見。決議需要至少9票贊成，且美國、法國、英國、俄羅斯或中國均不投否決票才能通過。

美國可能會反對草案。路透社看到的這份決議草案也譴責對伊朗核設施的攻擊，但文本並未點名美國或以色列。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）告訴安理會，伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的入口在美國襲擊中遭到損壞。他說道：「用於儲存濃縮鈾的隧道入口似乎遭到襲擊。」這似乎證實伊斯法罕是用於儲存伊朗的部分濃縮鈾。