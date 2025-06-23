美國襲擊伊朗 聯合國安理會召開緊急會議 中國俄羅斯等國籲停火
撰文：莊勁菲
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美媒報道，聯合國安理會周日（6月22日）召開會議，討論美國對伊朗核設施的打擊，中國常駐聯合國代表傅聰譴責美國襲擊，並表示中國、俄羅斯和巴基斯坦提議安理會通過一項決議，呼籲中東立即無條件停火，並進行對話和談判。
路透社報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）向安理會表示：「美國轟炸伊朗核設施，標誌着本就動盪不安的地區再次陷入危險的轉折。我們現在面臨着陷入一次又一次報復的泥潭的風險。」
他說：「我們必須立即果斷採取行動，停止戰鬥，並就伊朗核計劃恢復嚴肅、持續的談判。」
傅聰指責美國違反《聯合國憲章》、國際法以及伊朗的主權、安全和領土完整，同時加劇中東緊張局勢並對國際核不擴散機製造成沉重打擊。他指出：「衝突各方，尤其是以色列，應立即達成停火，防止局勢升級。」
目前尚不清楚何時可以進行表決。外交官表示，中、俄、巴3國已分發了草案文本，並要求成員國在周一晚間之前提交意見。決議需要至少9票贊成，且美國、法國、英國、俄羅斯或中國均不投否決票才能通過。
美國可能會反對草案。路透社看到的這份決議草案也譴責對伊朗核設施的攻擊，但文本並未點名美國或以色列。
國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）告訴安理會，伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施的入口在美國襲擊中遭到損壞。他說道：「用於儲存濃縮鈾的隧道入口似乎遭到襲擊。」這似乎證實伊斯法罕是用於儲存伊朗的部分濃縮鈾。
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