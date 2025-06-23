美國駐聯合國代表為襲擊辯護　威脅伊朗若反擊將遭「毀滅性報復」

美國對伊朗核設施進行打擊，聯合國安理會周日（6月22日）召開緊急會議。美媒報道，美國駐聯合國代表謝伊（Dorothy Camille Shea）在會上表示，美國襲擊是為了保護以色列及其公民，並重申伊朗不能擁有核武器，並表示若伊朗對美國人民或基地進行直接或間接的襲擊，都將遭到「毀滅性報復」（devastating retaliation）。



美國全國廣播公司（NBC News）報道，謝伊表示，40年來，伊朗政府一直呼籲美國滅亡和以色列滅亡，並對其鄰國、美國以及整個世界的和平與安全構成持續威脅。

她重申美國政界的普遍共識，即伊朗不可能擁有核武器，並表示不會容忍伊朗對美國或其公民進行任何報復：「伊朗對美國人或美國基地的任何直接或間接的襲擊都將遭到毀滅性的報復。」

2025年6月22日，美國駐聯合國代表謝伊（Dorothy Camille Shea）在美國攻擊伊朗核設施後，於美國紐約聯合國總部舉行的聯合國安理會會議上向與會代表發表演說。（Reuters）

她強調，襲擊針對的是伊朗核設施，目的是摧毀伊朗的核子濃縮能力。

半島電視台引述伊朗駐聯合國代表Ali Bahreini表示，以色列和美國對伊朗的攻擊並非憑空而來，而是美國及其歐洲夥伴「出於政治動機的行動」的結果。

他表示，在伊朗和美國舉行核談判的兩天前，以色列襲擊伊朗，是決定「摧毀外交」。他亦強調：「儘管西方期待伊朗重返談判桌，但它怎麼可能回到『從未離開過』的狀態？」

他稱《不擴散核武器條約》已被「操縱成一種政治武器…...被用作侵略和非法行動的藉口」。