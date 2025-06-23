伊以戰爭｜美國國務院發佈全球警示　稱在外公民安全風險增加

美國國務院6月22日向國民發出全球警示指，中東衝突可能令在外國旅遊或居住的美國人安全風險增加。該警示還指，以色列和伊朗之間的衝突已導致中東各地的旅遊中斷和空域關閉，亦有可能發生針對美國公民和海外利益的示威活動，國務院建議公民提高警惕。國土安全部周日也警告，美國本土面臨暴力襲擊威脅的風險增加。



美國國土安全部6月22日也發布警告稱，美國對伊朗核設施發動軍事打擊後，導致美國面臨日益升高的威脅環境，惟未有提到當前任何具體威脅。警告稱，「親伊朗駭客分子」可能對美國網路發動低階網路攻擊，並補充說，與伊朗政府有關的網路行為者也可能發動網路攻擊。而持續的以伊衝突也可能激發暴力極端分子和仇恨犯罪者試圖發動襲擊。

美國當局周六晚上表示，他們仍保持警惕，並表示沒有已知的可信威脅。洛杉磯、華盛頓和紐約市的執法機構表示，他們已加強巡邏，並向宗教、文化和外交場所部署了更多資源。

2025年5月21日，2名以色列大使館工作人員晚上在美國華盛頓特區遭槍擊死亡，警方事後在現場戒備。（Reuters）

最近，美國國內發生的事件引起了人們對反猶太主義和反以色列態度的警惕，其中包括華盛頓兩名以色列大使館工作人員被槍殺的事件，以及科羅拉多州一名嫌疑人向親以色列人群投擲燃燒裝置造成八人受傷的事件。