伊以戰爭 | 美伊以都在「賭」 中國應當站出來如何做？
美國公然空襲伊朗核設施引發國際社會譁然。美國要對伊朗全面開戰了嗎？特朗普要第一時間站出來表示，打擊三處核設施就是美軍此次行動的全部內容。美國國務卿魯比奧（Marco Antonio Rubio）也在接受媒體採訪時，呼籲伊朗與美國進行直接談判，並表示美國準備6月23日與伊朗對話。（更多內容見：《伊朗以色列戰爭｜美國精準襲擊伊朗核設施 要打要談？》）
事實上，當前無論是以色列，伊朗，還是美國，都在「賭」。以色列之所以會這麼囂張，就是在賭美國不會拋棄自己不管，關鍵時刻一定會伸出援助之手。而美國一再的縱容讓以色列對此更加篤定。而伊朗則是在賭美國不敢開戰。特朗普上台後，美國所面臨的難題不止一個，這個時候沒有多餘的精力再去支撐一場戰爭。
至於美國，它在賭伊朗不敢打響全面戰爭，最終會乖乖的回到談判桌上。到底誰能賭贏呢？這其實存在巨大的風險。一旦局勢失控了，將造成難以承受的後果。當然，真要說起來，伊朗和美國或許是真的不想要開戰，只有以色列，仗着有美國的撐腰肆無忌憚。
在安理會中東局勢緊急公開會上，中國常駐聯合國代表傅聰譴責了以色列侵犯伊朗主權，安全以及領土完整的行為，敦促以色列方面能夠立即停止一切軍事冒險行動，還接連用了兩個個「反對」：反對付諸武力和非法單邊制裁，反對武裝攻擊和平核設施。這是中國面對這場衝突的態度。
在具體舉措方面，中方已經有所行動。首先，主動溝通，主持公道。戰爭伊始，中國外交部長王毅第一時間同伊朗、以色列分別進行了通話。王毅的通話，不是一般想像中的和稀泥，而是明確指出了以色列侵略主權國家的嚴重錯誤，表明了中國主持公道、勸和促談的嚴正立場。
6月19日，國家主席習近平也主動同普京通電話，中俄兩個大國交換意見，協調了立場。普京說，以色列襲擊伊朗核設施的舉動非常危險，衝突升級不符合任何一方的利益，伊核問題只能通過談判解決。他表示願意隨時同中國溝通協調。習近平則在通話中談了四條意見:
第一，推動停火止戰是當務之急。其中最重要的一句是，衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火。第二，保障平民安全是重中之重。其中最重要的一句是，嚴守國際法，防止殃及平民，為第三國公民撤離提供便利。第三，開啟對話談判是根本出路。第四，國際社會勸和努力不可或缺。其中最重要的一句是，對沖突當事方有特殊影響的大國，要為推動衝突降温做出努力，而不是相反。
其次，穩住中亞，不使禍水東流。在伊以開打的同時，6月16日至18日，習近平赴哈薩克斯坦，出席第二屆中國-中亞峰會。在不到48小時的時間裏，他同中亞五國元首分別舉行了會見會談。最後共同簽署了《阿斯塔納宣言》和永久睦鄰友好條約。中亞五國，東連中國，西連戰火紛飛的中東，是中國推進「一帶一路」最緊要的地域。穩住中亞，相當於修築了一條巨大的「防火牆」。
第三，不理猜忌，為伊朗輸送物資。就在6月18日，中國三架波音7478F大型運輸機在伊朗阿巴斯港降落，逆勢穿越封閉的伊朗領空。在飛過巴基斯坦領空時，飛機關閉了應答器，伊朗方面也罕見地專門為其開啟了空中安全通道。中方這個「神秘」舉動，尤其是中國運輸機到底裝載什麼物資，立刻引發了美西方情報機構和各國媒體的猜測。
有的說可能是人道主義物資，是為撤離的中國公民送去生活用品和醫療用品。有的說可能是技術合作的裝備。伊朗因受到以色列突然襲擊，其防護性設施損失慘重，以致於制空權被以色列掌控。在此情況下伊朗有可能向中國提出請求，中國同伊朗簽署的技術合作協議，有可能把一些急需的技術裝備送過去。也有的說可能是北斗衛星的抗干擾模塊。在以色列打擊下，伊朗的通訊系統可能受損。伊朗2021年同中國簽署25年全面合作協議後，已接入了中國北斗衛星。所以中國這一趟有可能為伊朗運去北斗抗干擾模塊。
據報道，以色列國防部一名匿名官員說，集裝箱不符合民用物資常規標準。更有部分西方媒體援引了情報官員的話說，集裝箱中的物資可能包括了防空系統的配件，如紅旗系列導彈和加密配件。俄羅斯通訊則社指出，中國此舉是負責任大國的擔當。大西洋理事會的專家說，如果中國坐實了對伊「軍援」，將會顛覆以色列和美國對伊朗軍事打擊和技術封鎖的效果。
對這些猜測或猜忌，中國並未給與回應。其實，是沒有必要回應的，解釋和不解釋都一樣。
第四，根據美媒和衛星圖像披露，中國海軍兩艘815型電子偵查船於6月19日傍晚悄悄出現在波斯灣海域。在巴以衝突升級，中東形勢持續緊張的背景下，中國「天權星號」（舷號795）和「開陽星號」（舷號796）兩艘電偵船現身波斯灣，引發國際社會高度關注。
要知道，美國「尼米茲」號和「卡爾文森」兩大航母戰鬥群正在這裏集結，準備介入衝突。中國電偵船一直在公海遊弋，誰也找不出什麼毛病。但電偵船的目的不外乎兩點:一是了解和監視美國航母和軍事部署情況。二是收集美軍高技術裝備的電磁頻譜、通訊信號、雷達參數和紅外特徵。
第五，有一個細節值得關注。日前，伊朗外交部記者會上，伊朗外交發言人巴加埃被問到，中國在這次衝突中的作用時，發表了一長段話。他首先重申了中伊的友好關係，雙方一直在保持密切溝通。之後，巴加埃強調到，伊朗相信中國將運用一切手段，對當前的衝突局勢，發揮積極作用以及建設性的影響。值得一提的是，巴加埃在講到中國時，同時強調了中國的三個名頭。分別是聯合國安理會、金磚國家，還有上合組織的重要成員國。
其實，伊朗希望中國，在多個國際組織和各大外交平台上，推動國際社會形成共識，共同對以色列的侵略行為進行譴責。伊朗希望中國在國際社會幫忙伸張正義，其實是一個很聰明的要求。不要小瞧了國際輿論的影響力，全球政治風向的變化，往往會對一場戰爭帶來巨大影響，對目前中東的地緣衝突影響只會更大。伊朗很清楚，這件事只有中國能辦到。
第六，一連串的空中失利，必須認清，伊朗空軍實在很落後，竟然還在使用F-14和F-4。伊朗為什麼不能像巴基斯坦一樣從中國購買先進的軍事裝備？一方面，伊朗長期遭到國際制裁，即便是聯合國制裁前兩年到期後，美國仍保持着對伊朗的很多制裁，這讓任何國家與伊朗進行軍事合作都可能面臨美國的制裁。
另一方面，伊朗本身的建軍策略也非常混亂，也不像巴基斯坦那樣全心全意跟中國進行合作。過去多年，伊朗屢次傳出要購買中國的殲-10戰機，但最後，伊朗還是放棄了，轉而採購俄製蘇-35戰機。此番之後，伊朗不得不慎重考慮。
伊朗必須認真考慮如何在受限條件下進行軍事現代化。以伊朗現有的軍事力量，在面對美國和以色列的打擊時，只有被動捱打的份兒。雖然不同意以暴制暴，但現實社會就是用實力說話。正如巴基斯坦依靠中國這個好朋友才能避免印度的欺壓，是時候中國協助伊朗提升戰力，讓中東逐步走向穩定。中國如何幫，這就要講究技巧了。