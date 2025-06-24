伊以停火生效 萬斯：達成摧毀核計劃目標 伊朗無法製造核武
撰文：張涵語
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在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布以伊雙方同意停火後，副總統萬斯（JD Vance）6月23日接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，美國摧毀伊朗核計劃的目標已實現，並認為伊朗人已不想繼續戰鬥。
萬斯稱，「在沒有一個美國人傷亡的情況下，（美國）就摧毀了伊朗核計劃。我們現在的處境與一週前截然不同。一週前，伊朗非常接近擁有核武器。現在，伊朗已無法利用他們現有設備製造核武器，因為我們已摧毀這些設備。」
以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續互相發動攻擊，美國後於6月21日襲擊伊朗3處核設施。萬斯認為，過去12天的戰爭對整個中東地區是一個重要的重啟時刻，還稱總統特朗普的下令襲擊是一個重啟鍵，為該地區帶來長遠的和平。
萬斯說：「我認為伊朗人已非常清楚地表明：他們不想讓這場戰爭持續太久。他們的防空系統已被徹底破壞，導彈計劃基本上被摧毀，他們的核計劃也被已徹底摧毀，伊朗人已進入一個不想繼續戰鬥的階段，」
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