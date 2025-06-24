伊朗預先通知卡塔爾基地襲擊　紐時：需對美國「象徵式」報復

伊朗報復美國襲擊其核設施，周一（6月23日）對卡塔爾的烏代德美軍基地（Al Udeid base）發動導彈襲擊。因德黑蘭方面預先通知，因此未造成傷亡。《紐約時報》稱，伊朗此次對卡塔爾基地的襲擊是一次「象徵式」反擊，在展現強硬立場同時給各方留有餘地，避免更大衝突爆發。



卡塔爾烏代德美軍基地

綜合外媒報道，卡塔爾烏代德空軍基地是美國在中東最大規模的軍事基地，作為美國中央司令部（CENTCOM）和美國空軍中央司令部（AFCENT）的前方總部，可容納約1萬名士兵。

2025年6月23日，伊朗武裝部隊聲稱對卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，圖為美軍發射的攔截導彈在空中。（Reuters）

該基地位於多哈西南部的沙漠中，於1996年建成，是美國在中東軍事戰略的核心支柱，負責指揮美國在西起埃及、東至哈薩克的廣大地區的軍事行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發聲明則稱，該基地是「美國恐怖主義軍隊在西亞地區最大的戰略資產。」

伊朗需要對美國的「象徵性」反擊

《紐約時報》引述3名伊朗官員稱，伊朗事先與卡塔爾官員協調了對卡達美軍基地的襲擊，並提前發出預警，以盡量減少人員傷亡。

2025年6月23日，卡塔爾首都多哈，伊朗武裝部隊聲稱對美軍烏代德基地（Al Udeid Air Base）發動導彈攻擊後，多哈有攔截導彈發射。（Reuters）

官員表示，伊朗在象徵式上需要對美國進行報復，但同時要讓各方有迴旋餘地，避免與美國爆發全面戰爭。他們形容這與2020年的反擊策略類似——當時伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）遭到暗殺後，伊朗在向駐伊拉克的美軍基地發射彈道飛彈前，曾提前向伊拉克發出警告。

美伊雙方襲擊後回應

伊朗伊斯蘭革命衛隊在襲擊後發聲明稱，作為「勝利宣告行動」的一部分，伊朗革命衛隊發動一次「威力巨大且毀滅性的導彈襲擊」，以回應美國對伊朗核設施的「公然軍事侵略」。聲明還警告稱，「美國在該地區的基地和機動軍事資產，並非其優勢，而是其主要的弱點。」

特朗普6月23則在Truth Social發文，指一如預期，伊朗就美國抹去當地核設施一事採取非常虛弱的回應，美軍已有效打擊，因此未有美國人死傷，亦沒有造成太多破壞。

特朗普還在貼文中提到，伊朗發射14枚導彈，其中13枚成功攔截，另一枚則因為沒構成威脅而沒理會。他感謝伊朗提早通知，所以沒導致人命傷亡，稱伊朗可以在區內邁向和平及融洽，而他亦會積極鼓勵以色列作同一舉動。