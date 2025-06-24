美國眾議院行政部門發備忘錄　禁院內設備使用WhatsApp

路透社報道，美國眾議院首席行政官（Chief Administrative Officer）6月23日向眾議院全體人員發備忘錄稱，由於網路安全部門認定Meta旗下通訊應用程式WhatsApp存安全隱憂，現已禁止在院內所有裝備中使用該應用程式。



備忘錄提到，網路安全辦公室（Office of Cybersecurity）認為WhatsApp在保護用戶資料方面缺透明度、欠儲存資料加密，以及使用過程中存在潛在安全風險，對用戶來說具高風險。

圖為路透社攝於2024年12月19日的照片，圖中可以看到一枝位紅燈狀態的紅綠燈，它背後的建築是位於美國華盛頓特區的國會山莊。（Reuters）

首席行政官建議眾議院人員使用其他通訊應用程式，包括微軟（Microsoft）旗下的Microsoft Teams、亞馬遜（Amazon）旗下的Wickr或Signal，以及蘋果公司（Apple Inc.）旗下的iMessage和FaceTime。

對此，Meta發言人指出， 公司強烈反對此舉，並強調WhatsApp平台比其他被眾議院批准的應用程式提供了更高級別的安全性。

這張於2025年6月7日拍攝的插圖圖片中，可以在手機螢幕上看到應用程式WhatsApp的標誌。（Getty）

美國眾議院過去已曾禁止員工在裝備中使用其他應用程式，包括2022年以安全問題為由禁用中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）。