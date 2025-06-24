英國提議將Google列為「戰略市場地位」　加強搜尋及廣告業務監管

英國媒體6月24日報道，英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority，CMA) 同日表示，建議將Alphabet旗下的谷歌（Google）列為「戰略市場地位」（strategic market status），賦予其更多權力介入搜尋服務，以促進市場創新和經濟增長。



據路透社報道，如果該計劃在10月獲得確認，可能將迫使谷歌提高其營運透明度，簡化用戶對其競爭對手搜尋器的訪問，並讓競爭對手搜尋器更容易提取數據。

英國競爭與市場管理局行政總裁Sarah Cardell表示，Google在英國搜尋查詢的市占率超過90%，為其帶來巨大收益，但監管機構現時覓得提高市場競爭力和創新的途徑。

2024年4月22日，在德國漢諾威工業博覽會上，兩人路過谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

Sarah Cardell表示：「這些有針對性和適度的行動，將讓英國企業和消費者在使用谷歌搜尋服務時擁有更多選擇和控制權，同時也將為英國的科技行業和更廣泛的經濟領域，帶來更多創新機會。」

報道指，競爭與市場管理局表示，英國大量網民依賴谷歌作為進入互聯網的門戶，超過 20萬間企業依賴谷歌搜尋廣告來接觸客戶。

2015年8月11日，在柏林拍攝的這張照片中，我們可以透過放大鏡看到谷歌（Google）的搜尋頁面。（Reuters）

谷歌同日表示，競爭與市場管理局將其列入「戰略市場地位」並不代表谷歌存在反競爭行為，但這個決定對谷歌在英國業務的關鍵領域帶來明顯的挑戰。