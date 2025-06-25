美國成功測試探測俄中導彈威脅的遠端雷達

美國成功測試一款可用於探測來自俄羅斯或中國的導彈威脅的遠端雷達，未來可能成為美國「金穹」導彈防禦系統的感測器。



路透社報導，美國五角大樓星期二（6月24日）說，在阿拉斯加州中部進行的遠端雷達測試，成功獲取、追蹤並報告導彈目標資料。這些任務是美國「金穹」（Golden Dome）項目的關鍵任務。該項目耗資1,750億美元（約1.37萬億港元），旨在保護美國與盟友免受彈道導彈攻擊。

這款「遠端識別雷達」（The Long Range Discrimination Radar，簡稱LRDR）由洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）建造，是美國現有陸基中段防禦導彈防禦系統的一部分，目的是為提高部署在阿拉斯加州和加利福尼亞州的攔截器的作戰效能，這些攔截器目前處於待命狀態，準備攔截伊朗或朝鮮發射的來襲導彈。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

美國導彈防禦局（MDA）、美國太空部隊和美國北方司令部，星期一在阿拉斯加淨空部隊站進行了這次飛行測試。

在測試中，由導彈防禦局開發的威脅目標在北太平洋上空發射，飛到阿拉斯加南部海岸2,000公里外，被遠端識別雷達追蹤。

美國「金穹」導彈防禦系統旨在建立一個衛星網路來探測、追蹤和攔截來襲導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

