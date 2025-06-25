貝索斯奢華婚禮　賓客陸續抵威尼斯　英媒：派對惹怒居民須改場地

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）預料將從6月26日起一連3天在威尼斯舉行婚禮。這場婚禮將邀請約200位賓客，其中包括各界名流，他們已陸續抵達當地準備出席婚禮。英媒報道，婚禮派對原定28日於市中心附近舉行，如今則因為面臨當地居民的反對及示威，而被迫遷至較偏僻的地方。



綜合英國《衛報》、英國廣播公司（BBC）報道，雖然婚禮官方未有公布賓客名單，但美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）已經抵達當地，且透過各種消息及觀察誰最近抵達威尼斯，賓客更傳出可能包括馬斯克（Elon Musk）、金卡戴珊（Kim Kardashian）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等電影界、時尚界和商界的名人。

由於賓客眾多、婚禮活動規模龐大，外界甚至稱這是一場「世紀婚禮」（Wedding of the Century）。

名人、家屬陸續抵達威尼斯：

不過貝索斯的婚禮也引起反彈，示威團體「容不下貝索斯」（No Space for Bezos，暫譯）表示，他們威脅要在大運河放滿充氣鱷魚以阻止名人賓客參加婚禮派對後，貝索斯夫婦最終被迫讓步更改了舉辦地。

威尼斯官員告訴BBC，貝索斯的婚禮派對已從市中心附近的中世紀宗教學校Scuola Grande della Misericordia改為在現時是展覽場地的威尼斯軍械庫舉行。

2025年3月2日，亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）和未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）出席第97 屆奧斯卡頒獎典禮後的時尚雜誌《Vanity Fair》奧斯卡派對。（Reuters）

威尼斯出現各種反貝索斯或其婚禮的示威：

報道稱，這場奢華婚禮引起了各類群體的示威，包括反對威尼斯過度旅遊的當地人、環保人士，再到反對貝索斯在上屆大選支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）的示威者。