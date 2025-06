貝索斯億萬婚禮遇大橫額抗議：「有錢租下威尼斯應多交稅」｜有片

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)與未婚妻桑切斯(Lauren Sanchez)本周在威尼斯舉行婚禮。有媒體指這場「世紀婚禮」將花費4000至4800萬歐羅(約3.65至4.38億港元)。環保團體綠色和平早前在聖馬可廣場中心展示一面巨型橫額,上面有一張貝索斯大笑的照片,還有一塊牌上寫有:「如果你能租下威尼斯來辦婚禮,你應可以交更多的稅。」(If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax)



意大利綠色和平在聖馬可廣場展示巨型橫額:

據路透社報道,這場婚禮預計將邀請約200位賓客,其中包括美國總統特朗普的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和女婿庫什納(Jared Kushner),以及許多來自電影界、時尚界和商界的名人。外界有人稱這是一場「世紀婚禮」(Wedding of the Century)。

報道指一些威尼斯人卻認為,這場奢華婚禮再次提醒大家,這座美麗而脆弱的城市被粗暴商品化。素有「水都」(City of Water)之稱的威尼斯一直被過度旅遊(overtourism)困擾,本地人口卻在不斷萎縮。

來自意大利綠色和平(Greenpeace Italia)和英國「人人都恨伊隆」(Everyone hates Elon,指特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk))的社運人士在聖馬可廣場中心展示一幅巨型橫額,上面印有貝索斯咧嘴大笑的照片,以及一條標語:「如果你能租下威尼斯來辦婚禮,你就可以多交稅。」

來自綠色和平的示威者Simona Abbate表示:「問題不在於婚禮,而是我們身處的體制。我們認為,一個億萬富豪不應只為個人享樂而租下一座城市。」

Abbate認為:「應該向頂級富豪徵收更多的稅款,去舒緩因氣候變化帶來的影響,同時增加醫療系統的撥款和國家福利等。」