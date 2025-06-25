貝索斯億萬婚禮遇大橫額抗議：「有錢租下威尼斯應多交稅」｜有片

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）本周在威尼斯舉行婚禮。有媒體指這場「世紀婚禮」將花費4000至4800萬歐羅（約3.65至4.38億港元）。環保團體綠色和平早前在聖馬可廣場中心展示一面巨型橫額，上面有一張貝索斯大笑的照片，還有一塊牌上寫有：「如果你能租下威尼斯來辦婚禮，你應可以交更多的稅。」（If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax）



意大利綠色和平在聖馬可廣場展示巨型橫額：

據路透社報道，這場婚禮預計將邀請約200位賓客，其中包括美國總統特朗普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner），以及許多來自電影界、時尚界和商界的名人。外界有人稱這是一場「世紀婚禮」（Wedding of the Century）。

報道指一些威尼斯人卻認為，這場奢華婚禮再次提醒大家，這座美麗而脆弱的城市被粗暴商品化。素有「水都」（City of Water）之稱的威尼斯一直被過度旅遊（overtourism）困擾，本地人口卻在不斷萎縮。

來自意大利綠色和平（Greenpeace Italia）和英國「人人都恨伊隆」（Everyone hates Elon，指特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk））的社運人士在聖馬可廣場中心展示一幅巨型橫額，上面印有貝索斯咧嘴大笑的照片，以及一條標語：「如果你能租下威尼斯來辦婚禮，你就可以多交稅。」

來自綠色和平的示威者Simona Abbate表示：「問題不在於婚禮，而是我們身處的體制。我們認為，一個億萬富豪不應只為個人享樂而租下一座城市。」

Abbate認為：「應該向頂級富豪徵收更多的稅款，去舒緩因氣候變化帶來的影響，同時增加醫療系統的撥款和國家福利等。」