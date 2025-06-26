特朗普據報冀憑斡旋伊以和平之勢介入以巴　稱雙方接近達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布伊朗與以色列達成停火事宜並被雙方各自確認後，中東局勢稍降溫，而以色列在加沙行動在這期間仍未停息，以軍周三（6月25日）襲擊加沙，至少51死。《華爾街日報》就引述斡旋以色列與哈馬斯的阿拉伯國家調解人指，雙方快要在埃及會面進行談判，特朗普在當日於荷蘭海牙舉行的北約峰會上就直言，斡旋加沙問題取得重大進展，強調中東特使維特科夫（Steve Witkoff）向自己匯報局勢，指雙方非常接近達成協議。



綜合外媒報道，美國與埃及、卡塔爾在以巴問題中，長久試圖斡旋雙方達成和平，不過雙方此前數次試圖談判卻未能成事，報道指出，雙方今次示意願意談判的原因有可能在於，特朗普斡旋以色列與伊朗停火。

報道引述調解人員稱，維特科夫在特朗普宣布伊以停火前的數小時前，就已致電調解團隊，稱特朗普希望看見加沙停戰，也希望重啟雙方談判，調解人員也聯絡哈馬斯，帶回哈馬斯願意重返談判桌的訊息。

報道指，以色列已向美國表示，當局有達成協議的誠意；哈馬斯在當日聲明，指將積極參與調解團隊工作。不過《以色列時報》引述以色列官員指，當局正暫緩派談判團隊到埃及或卡塔爾與哈馬斯進行接觸事宜，指雙方之間仍存在根本上的分歧，阻礙達成協議，消息續指，倘若能在根本分歧上取得突破，以色列願意派出談判團隊進行接觸。

報道指以色列與哈馬斯均未回應此事，美國與維特科夫也未回應。

以色列和哈馬斯今年初達成短暫停火，不過以色列在3月中大舉進發加沙，以哈時至今日仍未停戰。報道就指雙方之間無可彌合的分歧在於，以色列不願接受哈馬斯要求，以達成長久停火。

2025年6月25日，加沙地帶，圖為加沙某處在以色列襲擊後化為廢墟，一片狼藉。（Reuters）

埃爾多安：以色列與伊朗應長久停火 加沙亦是如此

有份出席北約峰會的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在會議上發表講話，並面見法國、德國、英國領導人，討論地區局勢等議題，他早前還與特朗普通話，釋放願意出力斡旋以伊的訊息。

土耳其總統辦公室就在埃爾多安與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤後強調局勢穩定重要性，引述埃爾多安歡迎以伊停火，強調加沙人道主義危機日益嚴峻，迫切需要達成長久停火。