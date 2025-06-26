英媒曝凱特王妃抗癌復原路艱辛　病情一度嚴峻如「走了一趟地獄」

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）去年罹癌，經歷了數月的化療後，已經逐步恢復王室公務。不過，她於上周臨時缺席皇家賽馬會（Royal Ascot）活動，再次引發外界對其健康的關注。有英媒報導指，凱特的抗癌之路其實依然持續，更透露她在手術之前，身體狀況非常差，過去一年多如「走了一趟地獄」。



43歲的凱特，去年1月接受腹部手術，及後被診斷出癌症，並歷經9個月的化療。英國《每日郵報》王室記者Rebecca English引述凱特的密友指，凱特過去一年半經歷了「走了一趟地獄」般的身心煎熬。雖然身體仍在恢復中，惟病痛讓她清楚體悟到人生的優先順序，故決定不急於復工，而是按照自己的步伐來療養。

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）經歷了數月的化療後，已經逐步恢復王室公務。(Reuters)

報導魰指，凱特曾多次秘密前往倫敦皇家馬斯登醫院（The Royal Marsden Hospital）接受治療，並在胸口皮下植入一個半永久的小型導管裝置，方便醫療團隊長期注射化療藥物。此類裝置多用於癌症病患，能減少反覆打針所造成的不適，同時讓治療流程更穩定。

有知情人士還透露，凱特在接受手術前的身體狀況，其實已經相當嚴重，「能夠談到恢復，已經算是幸運」。雖然，凱特最近在慶祝國王官方壽辰的閱兵典禮、嘉德勳章授勳儀式等活動上看似容光煥發，惟實際上她仍然在康復的路上。

至於凱特王妃接下來的行程，身為英格蘭草地網球與槌球俱樂部皇家贊助人的她，預計最快在6月30日出席溫布頓網球錦標賽。