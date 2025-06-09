英國威廉王子傳親自策劃「雷丁橋行動」　擬定應對妻子凱特遇不測

英國王室評論員德克斯（Bertrand Deckers）即將出版的新書揭露，白金漢宮已經為凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）準備了一個詳細的應急計畫，來應對凱特王妃可能去世的情況。



這個名為「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge）的計畫是由威廉王子（William, Prince of Wales）選定的，以紀念凱特的家鄉英格蘭雷丁鎮，該書預計將於6月11日發行。

2025年3月17日，英國倫敦惠靈頓軍營，王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）出席愛爾蘭衛隊聖博德節（St. Patrick's Day）的慶祝活動期間，凱特輕撫衛隊的吉祥物，一隻可愛的愛爾蘭狼狗Turlough Mór（花名Seamus）。（Getty Images）

英國威廉王子（Prince William，左二）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wale，中），育有11歲的喬治（Prince George，右一）、9歲的夏洛特（Princess Charlotte，右二）與6歲的路易（Prince Louis，左一）。（X@KensingtonRoyal）

點圖放大瀏覽更多凱特王妃的照片：

+ 13

法媒《費加羅報》（Le Figaro）報道，英國王室評論員德克斯描述，代號的名稱幾乎像是一種愛的宣言，並指出威廉王子在此計畫的制定中扮演了重要角色。凱特王妃於2024年3月被診斷出患有癌症，並於今年1月宣布病情得到緩解，公開病情後全球對她健康狀況的關注持續增加，這也是這項計畫誕生的原因。

計畫公布當天，43歲的凱特王妃在溫莎城堡參加一場青少年會議（Early Years Meeting），恢復她的王室職責。這次活動被記錄在英國王室的「宮廷通函」中，象徵著她在孩子們放假後安靜地重返工作崗位。

凱特王妃將早期兒童發展視為她王室職責的核心。2021年，她創立了皇家基金會幼兒中心（The Royal Foundation Centre for Early Childhood），並於2023年1月啟動了「塑造我們」活動，擴展工作範圍。隨後，她成立一個商業工作小組，邀請企業如宜家、樂高和聯合利華參與推廣早期教育計畫。

42歲的威廉王子也於6月4日恢復職務，並訪問了位於薩福克郡（Suffolk）的陸軍航空兵團，這是他首次以總司令的身份訪問該單位。英王查理斯三世（King Charles III）於2023年8月任命他為該職務，負責領導之前由哈利王子（Prince Harry）管理的單位。

在訪問期間，威廉發表的言論被一些王室觀察家解讀為暗指他與弟弟之間的持續疏遠。據《每日郵報》報道，在士兵們休息時，他開自己玩笑問士兵們：

家人還好嗎？見夠了嗎？有些人可能不太想見你們。有時情況確實複雜。

【延伸閱讀】梅根Netflix節目《With Love, Meghan》捱轟：與現實飲食習慣脫節（點圖放大瀏覽）：

+ 15

延伸閱讀：

一週天氣預報》全台天氣變化、未來氣溫及降雨機率一次看

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】