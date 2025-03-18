凱特笑容滿面出席聖博德節閱兵　一身綠色大衣大嘆黑啤｜多圖

美國媒體3月17日報道，英國凱特王妃（Princess of Wales ）同日身穿象徵聖博德節（St. Patrick's Day）的綠色大衣，在閱兵儀式上接受愛爾蘭衛隊（Irish Guards）的敬禮，其後輕撫衛隊的吉祥物，一隻可愛的愛爾蘭狼犬。凱特其後更與衛隊成員一起舉杯共飲，大嘆健力士黑啤。



據《People》報道，凱特接替丈夫威廉王子（Prince William）成為愛爾蘭衛隊的名譽上校，但去年因接受癌症治療而錯過這項年度的慶祝活動。今年，凱特特意穿上應節的綠色Alexander McQueen大衣裙參與這項傳統活動。

據報道，凱特還戴上Kiki McDonough的綠色耳環，她過往亦曾配戴該品牌的耳環出席聖博德節閱兵儀式。她以黑色高跟長靴搭配貝雷帽，並扣上三葉草胸針，造型高貴大方得體，全程笑容滿面，狀態甚佳。

報道指，在抵達倫敦市中心的軍營後，凱特對軍隊進行檢閱，隨後接受衛隊成員獻上的三葉草首飾。其後，她將三葉草掛在大衣上，與她原本佩戴的卡地亞三葉草胸針互相輝映。

凱特之後還輕撫愛爾蘭衛隊的吉祥物，一隻可愛的愛爾蘭狼狗Turlough Mór（花名Seamus），並親手為牠戴上一枝三葉草。

2025年3月17日，英國倫敦惠靈頓軍營，王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）出席愛爾蘭衛隊聖博德節（St. Patrick's Day）的慶祝活動期間，凱特輕撫衛隊的吉祥物，一隻可愛的愛爾蘭狼狗Turlough Mór（花名Seamus）。（Getty）

活動其後移師室內，在軍官餐廳內，凱特喝了一大口健力士黑啤，一名衛兵向她敬酒。衛兵們高喊：「為我們的團長三聲歡呼！」現場隨即傳出熱烈的掌聲。凱特之後幫衛兵們「埋單」，她表示這是她力所能及的事情。

與此同時，凱特據說還在酒吧內與衛隊成員們談到丈夫威廉近來留鬚的造型。她笑指：「這些流行趨勢總是變來變去。我還對丈夫說，不知道他這個造型會維持多久。」