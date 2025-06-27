歐盟據報收到美國關稅提案　擬降低對美關稅以達成貿易協議

美國與歐盟的貿易協議進程傳來新消息，《華爾街日報》周四（6月26日）指，歐盟正考慮降低對各種美國商品的進口關稅，以期望用讓步換取快速與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）達成關稅協議。《政治報》（Politico）則引述歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，被特朗普敦促並有向美國提交關稅提案的歐委會，現已收到美國送來的關稅提案。



歐盟領導人26日齊聚布魯塞爾舉行峰會，報道指他們在會議中有討論潛在的讓步措施，但除了對美國降低關稅外，領導人們也權衡其他選項，例如降低非關稅壁壘、增加購買包括液化天然氣在內的美國產品，以及提出與美國合作解決與中國相關的經濟問題。

特朗普早前宣布對歐盟加徵關稅，之後一路高漲至5月的全面對歐盟加徵50%關稅，但在斡旋後同意暫緩至7月9日才實施，以空出時間達成更廣泛協議，這期間仍對歐盟加徵10%關稅。