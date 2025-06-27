憂「大而美」法案第899條款削弱美國經濟　美財長：國會應刪除

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周四（6月26日）在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，在與七國集團盟友達成協議後，要求參議院和眾議院從「大而美」法案中刪除第899條（Section 899）的報復性稅收條款。路透社就分析，貝森特或因擔憂這條款削弱美國經濟，才做出這決定。美國《政治報》指，共和黨在當日稍晚做出決議，將從現已送審參議院的法案中，刪去這一爭議條款。



報道指，「大而美」法案中第899條款早前引起華爾街警惕，基金經理、創投公司和其他人士警告稱，該條款可能會擾亂本就因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球徵收高額關稅而恐慌的金融市場。

該條款規定，凡是對美國大型科技公司徵收特朗普認為的不公平數碼服務稅的國家，將被美方徵以報復性稅收，起始稅率為5%，年增5%，最高可達20%。

▼貝森特：已要求美國國會刪除「第889條」

貝森特在X發貼文表示：「經過數月與其他國家就經濟合作與發展組織（OECD）全球稅收協議進行的富有成效的對話，我們將宣布七國集團（G7）國家之間達成一項共同諒解，以捍衛美國利益。」

他還表示，經合組織第二支柱（OECD Pillar 2）稅收將不適用於美國企業，美國將於未來幾個月內在「經合組織－二十國集團」（OECD-G20）框架內，和其他國家聯手合作，落實這項諒解。

經合組織第二支柱旨在對大型跨國企業的利潤實施15%的全球最低稅率。