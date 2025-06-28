特朗普稱或需要更長時間審議「大而美」法案　不排除延長7.4限期

受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推並美稱為「大而美」法案的減稅法案本周末在國會表決，以便7月4日前遞交特朗普簽署，他周五（6月27日）表示，或需要更長時間才能令法案順利遞交，但強調希望能盡快完成。



這項涵蓋增加國防開支、減稅等法案上月底以一票之差通過眾議院審議，期間一度面臨國會內的爭執。法案周五呈遞參議院進行審議還影響議程安排，足見法案備受爭議一度受阻。特朗普今次就回應指，自己設定的7月4日限期，「並非終極決定因素。日子可以延長，但我們希望如果可能的話，能在那之前完成。」

社交平台發文籲加快審議工作 相信7.4前法案能獲得通過

特朗普當日稍晚在旗下社交平台發文，稱參議院中的共和黨人本週末會加緊審議法案的工作，以保證法案順利通過並呈報自己簽署，又看好目前進展，相信法案能獲得通過並呈報自己以供簽署。

2025年6月27日，圖為特朗普在旗下社交平台發文，相信法案能如期獲得通過。（TruthSocial@realDonaldTrump）

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當日也表示，目前非常接近達成早前法案中爭議部份——州和地方稅收抵免（SALT）上限的協議，意味國會內部對法案的爭議有所緩解。

特朗普政府官員早前表示，儘管出現一系列新障礙，共和黨議員仍需在一周內通過這項國內政策方案。由於不同派系對法案中醫療補助削減幅度存在異議，參議院共和黨領袖仍在努力爭取通過該法案所需的51票贊成票。