美國維珍尼亞大學遭特朗普政府施壓　校長決定辭職

美國維珍尼亞大學（University of Virginia）的多元化、公平和包容（DEI）政策遭特朗普政府施壓後，校長瑞安（James Ryan）決定辭職。



路透社6月27日報道，瑞安向校內發信，稱意識到抵制特朗普政府官員的要求會危及學校師生的安全，指不可以為了保住自己職位而作出與聯邦政府鬥爭的單邊決定，否則會導致大量教職員失業、削減研究撥款、學生失去財政援助或簽證遭扣起等，因此作出辭職的「痛苦決定」。

目前未知瑞安是否即時下台，不過《紐約時報》較早前報道，美國司法部要求他辭職，對方就決定下台。

維珍尼亞大學校長瑞安（James Ryan）推動DEI政策，但在特朗普再次上台後，隨即成為其中一間被華府針對的大學。（Getty Images）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台後，隨即打擊DEI政策，並針對被指推動反猶太和美國，並支持馬克思主義和「激進左翼」思想的大學。被華府調查或凍結撥款的大學批評特朗普攻擊和威脅言論及學術自由，以及打擊校方的生存權。

《紐約時報》提到，美國司法部上週向維珍尼亞大學發出警告，指華府得出結論，稱校方在招生及其他學生福利使用種族因素，是校內各部門及方面的普遍手法。