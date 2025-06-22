美國大學生「畢業即失業」？諾貝爾經濟獎得主：特朗普害慘年輕人

儘管美國經濟並未出現蕭條，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）直言，當今美國年輕一代面臨糟糕的就業環境，讓大學生「畢業即失業」。



紐約聯邦儲備銀行（New York Fed）數據顯示，大學畢業生的失業率在22％至27％，堪比2008年金融海嘯後的水準。克魯曼痛批美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期的政策變化莫測、搖擺不定，害慘全美大學生。

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據數據顯示，全美22至27歲的年輕人失業率高於社會平均勞工失業率，如今許多就算是頂尖大學出身的年輕人，都面臨「畢業即失業」的慘烈就業環境。過往美國有幾次這樣的情形都發生在經濟低迷時期，如今卻在經濟尚未出現衰退的情況下，大學畢業生失業率卻出現22％至27％的高點。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼直言，所謂人工智能（AI）取代勞工根本不可能引發這麼劇烈的失業率上升。最大的問題就出在政策制定者身上，克魯曼認為，特朗普第二任期開始後，許多政策變來變去、態度變化莫測，讓許多公司、企業難以投資和做出僱用決定。

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對於美國要花多久時間改變此現象，國家經濟研究局（NBER）認為是「永遠」。因為連鎖反應所引發的經濟後遺症太過巨大，畢業遇上就業市場低迷，一開始職場就站不穩，影響往後十年甚至更長遠的收入；健康受損甚至婚姻失敗的機率隨之增加；加上學貸，因為特朗普撤銷美國政府先前學貸紓困方案。

如今美國的就業環境對畢業新鮮人十分不友善，卻尚未被審慎對待。未來美國教育出現大問題，特朗普難辭其咎。

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