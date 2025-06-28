巴菲特再捐身家　贈471億巴郡股票予蓋茨基金會及4間慈善機構

英國媒體報道，「股神」巴菲特（Warren Buffett）6月27日（週五）向蓋茲基金會（Gates Foundation）及四間家族慈善機構，再次捐贈價值60億美元（約471億港元）的巴郡（Bershire Hathaway）股票，這是他自2006年起開始捐贈個人財富以來最大筆的年度捐款。



據路透社報道，巴菲特今次捐贈約1,236萬股巴郡B類股票，讓巴菲特對慈善機構的捐款總額超過600億美元（約4710億港元）。

據報道，巴菲特向蓋茲基金會捐贈943萬股；並向蘇珊·巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett）捐贈943,384股；以及向其3名字子女霍華德、蘇西和彼得分別領導的三間慈善機構——霍華德·巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、舍伍德基金會（Sherwood Foundation）和NoVo基金會（NoVo Foundation）各捐贈660,366股。

根據報告的流通股數，巴菲特現時仍持有巴郡約13.8%的股份。

據《福布斯》雜誌報道，在27日（週五）捐贈之前，巴菲特的淨資產高達1,520億美元（約11932億港元），位居全球第五大富豪。而在捐贈後，巴菲特將退居第六位。

巴菲特在聲明中堅稱，他不打算出售任何巴郡股份。報道指，現年94歲的巴菲特自2006年開始捐贈個人財富。

巴菲特去年還修改個人遺囑，將自己去世後剩餘財富的99.5%，指定給一個由3名子女共同管理的慈善信託基金。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

他們3人將有約十年的時間來分配這筆錢，並且必須一致同意其使用用途。蘇西（Susie Buffett）現年71歲，霍華德（Howard Buffett）現年70歲，彼得（Peter Buffett）現年67歲。

「股神」巴菲特自1965年以來，一直執掌總部位於內布拉斯加州奧馬哈的巴郡。