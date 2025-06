特朗普：相信加沙下周停火　不排斥鮑威爾主動辭任聯儲局主席

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(6月27日)在白宮橢圓行辦公室會見於美國斡旋下簽署和平協議的盧旺達與剛果民主共和國(DR Congo,簡稱民主剛果)的外交代表,他席間談論包括中東局勢在內多個議題,認為加沙停火協議接近完成,可能在下周就能達成,並稱不排斥聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)主動辭任主席一職。



路透社報道,主張聯儲局減息的特朗普講話中提及利息,希望能減息1厘,還稱堅守不減息立場的鮑威爾履職糟糕,「我樂見他辭職,如果他想辭職的話(I'd love him to resign if he wanted to)」。

特朗普講話中又稱自己與朝鮮領導人金正恩私交甚好,稱有人說美國與朝鮮存在潛在的衝突,又認為自己會「解決與朝鮮的衝突」。