微軟研究：打工仔日收270條訊息　身陷「返工無放工」無限輪迴

據微軟公司近日發表的研究指出，許多僱員現時正經歷「無休止工作日」（infinite workday）的現象；從一大早開始就沒間斷地接收工作電郵、收短信通知和開會。不少人早上6時就已經打開郵箱查閱新郵件，下午要參加各式會議，然後還要一直「保持在線」至深夜。最誇張的數據是，使用Microsoft 365軟件的「打工仔」一日可收到270條有關會議、電郵或訊息通知，平均2分鐘一條。



微軟4月23日發布2025年工作趨勢指數年度報告（2025 Work Trend Index Annual Report），得出的結論是根據其追蹤全球數以千萬名Microsoft 365用戶的生產力和整理而來的遙距數據。

打工仔早上6時已遭電郵「轟炸」

微軟遙測數據顯示，平日早上6時，不少Microsoft 365用戶就已經開始瀏覽被新郵件塞滿的郵箱，開展一日的工作︰ 早上6時上網的用戶中，有40%會查閱當日的優先事項電郵； 一般員工每日平均會收到117封電郵，大多數能夠在60秒內看完。

2025年6月19日，在這張插圖中，可以在智能手機屏幕上看見微軟Microsoft 365的標誌。（Getty）

早上8時，即時通訊軟件「接力轟炸」

到早上8時，Microsoft Teams就會取代電郵，成為企業內部主要的溝通途徑。遙測數據顯示：平均每名員工，每周會收到153條Teams訊息。儘管每則電郵或Teams訊息通知，內容可能較為簡短，但長久下來數量依然可觀，經常打斷員工的注意力，導致無法專心辦公。

晚上8時後開會次數按年增16%

現時發達的通訊科技，讓員工幾乎無時無刻都能跟同事和上司保持聯絡，導致很難真正結束或「擺脫」工作。根據上述研究，目前近三分一的視像會議跨越多個時區。新冠疫情似乎亦加劇了這個趨勢，跨時區視像會議自2021年起增長35%。

晚上8時後舉行的會議按年增16%，當中大部份升幅來自橫跨多時區的全球團隊、以及容許遠程辦公的團隊。

2025年3月1日，在這張插圖中，可以看見在智能手機屏幕上出現微軟Microsoft Teams的標誌。（Getty）

據英國《衛報》6月22日的報道，上述的情況在全球範圍十分普遍。

韓國首爾時間晚上10時，但李賢珍（Hyun Jin Lee）卻仍未回家。這位應屆大學畢業生——IT行業從業員——正在參加一個強制性的團隊聚餐。

李賢珍笑着說：「我幾乎每天都加班到很晚，到了一天結束的時候，我感覺筋疲力盡，就像耗盡了所有的精力，工作日下班後真的甚麼也做不了。」

李賢珍每天早上9時半開始工作，大多數夜晚晚上10時收工，有時甚至會拖到午夜。平均一個工作日，李賢珍會收到大約200封訊息。由於一整天都在參加各種會議和與同事共同工作，晚上往往是李賢珍唯一能完成私人事務的時間。

微軟、Microsoft（路透社）

根據微軟的研究，這種情況並不罕見。許多員工正日益面臨「無休止工作日」的困境，這種工作日從日出前就開始，一直持續到深夜。在這一日中，大約有270條通知會打斷他們的工作，大約每兩分鐘一條。