柬埔寨泰國罵戰　洪森繼續爆料指他信「裝病」　斥佩通坦背信棄義

柬埔寨與泰國關係持續緊張，柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）周五（27日）公開回應與泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）通電錄音外洩事件。他痛斥佩通坦背信棄義，並要求佩通坦的父親、泰國前總理他信管好自己的女兒。他又繼續爆料稱，自己去年飛抵曼谷「探病」，才驚覺他信根本沒病。



洪森稱，自己與他信情同手足，30年情義卻毀在佩通坦手裏，佩通坦背信棄義，迫使他不得不公開真相。

他直言，自己與他信之間的關係「總是被佔便宜」，多年來其之所以保持沉默，是出於道義與私情，但他信家族的背叛已使他無法繼續隱忍。

洪森透露，自己得知他信「患病」後，2024年2月曾親赴泰國曼谷探望，卻發現對方身體狀況良好，所謂「病情」完全是偽裝，「我以為他真生病了，所以特地飛到曼谷去看他。結果我發現他根本沒病。拍照時才戴上護具，拍完照就拿掉，接着一起吃飯。這個飯局是佩通坦安排的。這是在欺騙泰國法院和人民。」

2025年6月23日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在曼谷出席記者會。（Reuters）

佩通坦日前與洪森通電話，討論緩解泰柬邊境局勢的問題。洪森指，他信及妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）曾親自請求他協助緩和邊境緊張局勢，柬方基於善意同意調整敏感地區軍隊部署，亦曾獲他信父女及英祿致謝；然而事後泰方卻反咬一口，向外界宣稱柬埔寨「撤軍」，此舉令洪森深感遭他信父女背叛。洪森把將該通話錄音轉發給人民黨常務委員會及政府高層，包括參議院、國會和相關部門共約80人。他推測，或許是其中有人對佩通坦的不當言論感到憤怒，才決定將錄音曝光。

錄音顯示，佩通坦請求洪森協助平息兩國邊界糾紛，卻指泰軍方不聽從政府，還稱陸軍第二軍區司令本辛（Boonsin Padklang）是「瘋子」和「泰國政府的敵人」。這在泰國引起軒然大波，要佩通坦辭職下台的聲音愈來愈大。