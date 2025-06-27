泰柬緊張持續　洪森揚言大爆他信家族秘密　包括冒犯君主言論

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）和柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）分別到有爭議的泰柬邊境地區視察。期間，洪森揚言揭露他信（Thaksin Shinawatra）家族的秘密，包括對方冒犯泰王的言論。這可能加劇佩通坦在國內面對的政治壓力。



佩通坦星期四（6月26日）訪問了泰國東部與柬埔寨接壤的沙繳府，洪森則視察了柬北邊境省份奧多棉吉省和柏威夏省。

洪森是柬埔寨參議院主席，也是現任首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）的父親。 他此行視察了駐守在重要崗位的邊軍情況，聽取當地軍事指揮官彙報安全形勢。

《高棉時報》報導，洪森在柏威夏省發表了措辭強烈的講話，聲稱對他曾支持的他信及其家族失望。 他批評他信家族為了政治利益，激化兩國邊界爭議，從而背叛了柬埔寨。

他說：「如果你態度傲慢，我會揭露你對我說過的一切，包括冒犯你們國王的言論。別把我誤認為可以招惹的人，我不欠泰國任何東西。」

洪森揚言揭露他信（Thaksin Shinawatra）家族的秘密，包括對方冒犯泰王的言論。（Getty Images）

在邊境的另一處，佩通坦週四早上抵達沙繳府的邊境小鎮，並召開會議討論泰柬邊境口岸關閉帶來的影響。

沙繳府尹披尼亞在會上提議，取消原定慶祝泰柬建交75周年紀念的活動，以及一項大橋專案的援助計劃。

佩通坦也與軍方討論邊境局勢，包括針對跨境貿易、農產品流通及打擊詐騙中心和跨國犯罪的措施。

泰國當局當天還下令所有電信業界人士，停止向柬方提供寬頻和移動互聯網，以打擊詐騙電話和網路犯罪活動。

6月20日，泰國總理佩通坦抵達烏汶叻差他尼。她日前也有視察接壤柬埔寨的邊境地區。（Reuters）

泰國關閉與柬埔寨的邊境口岸，引起兩邊的邊境居民、農民和小商販怨聲載道。《曼谷郵報》報導，泰國軍方周四放寬沙繳府四個邊境檢查站的管制，允許人們在特定時間過境。

儘管泰國本周關閉了與柬埔寨的邊境檢查站，但據悉只限陸路口岸，兩國的航空服務仍正常運作，且乘客人數明顯增多。

柬埔寨民航國務秘書處發言人告訴《高棉時報》，截至6月25日，金邊往返曼谷，以及暹粒往返曼谷的航班都沒有暫停或取消，乘客人數比上周有所增加。 目前金邊和曼谷之間每周有78趟航班，暹粒和曼谷之間每周則有38趟航班。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

