渣打CEO稱讀MBA浪費時間　「這」科反而有用　AI時代要學如何思考

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）表示，他在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得的MBA學位並非最佳利用時間的方式。



溫特斯周二接受彭博社採訪時談到自己的學習經歷，「我學的是國際關係和歷史。後來我讀了MBA，但那是浪費時間。」

他1983年畢業於科爾蓋特大學（Colgate University），獲得國際關係學位。他於1988年從沃頓商學院獲得MBA學位。

在他看來，本科學位時期修讀的人文學科，教會他「如何思考」更有用，溫特斯說：「在大學裏，我學會如何思考。而在我離開大學後的40年裏，這些技能一直在退化，退化，再退化。現在它們正重新變得重要起來。」

圖為美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院（大學網站）

這名行政總裁表示，隨着人工智能（AI）的興起，學會如何思考和有效溝通在工作場所變得更加重要，「技術性技能正在由機器提供，或者由世界其他地區精通技術技能且成本相對較低的人提供。」

他還稱：「我要回到好奇心和同理心上。真正、真正地理解你正在打交道的對象，並預先預判他們的需求。」